Полиция Израиля потребовала продлить на 6 дней задержание двух активистов Global Sumud Бразильский активист Авила и испанец Абу Кишк предстанут перед судьей Мирового суда Ашкелона

Израильская полиция потребовала продлить еще на 6 дней срок задержания двух активистов международной флотилии Global Sumud, которых взяла под стражу на том основании, что они входят в «руководящий состав» флотилии.

Согласно публикации в газете Haaretz, речь идет об активистах Тиаго Авиле и Сейфе Абу Кишке, которых израильские военные задержали в ночь на 29 апреля в международных водах у берегов острова Крит в результате незаконного вмешательства.

Бразильский активист Авила и испанец Абу Кишк, как утверждается, входят в «руководящий состав» международной флотилии Global Sumud. Сообщается, что они предстанут перед судьей Мирового суда Ашкелона.

Незаконное задержание активистов международной флотилии Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» международной флотилии Global Sumud, целью которой является прорыв израильской блокады сектора Газа и доставка жизненно необходимой гуманитарной помощи, подверглась атаке израильских военных в ночь на 29 апреля у берегов острова Крит.

Израильские военные атаковали суда с активистами в международных водах, задержали 177 активистов международной флотилии Global Sumud в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод.

Сообщается, что активисты, которых Израиль не освободил после задержания международной флотилии Global Sumud, а насильно доставил в страну, — Абу Кишк и Авила — подверглись интенсивным физическим пыткам и угрозам убийством во время допросов.