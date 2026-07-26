Согласно заявлению, он набросился на правоохранителей, имея при себе холодное оружие

Полиция застрелила подозреваемого в наезде на участников берлинского парада Согласно заявлению, он набросился на правоохранителей, имея при себе холодное оружие

Полиция Берлина застрелила Абдула Баллута, подозреваемого в наезде на ЛГБТ-парад Christopher Street Day (CSD), при попытке задержания в берлинском административном округе Шпандау.

Об этом говорится в сообщении полиции Берлина.

Согласно заявлению, он набросился на правоохранителей, имея при себе холодное оружие. Из-за этого стражи порядка открыли огонь. В результате подозреваемый скончался на месте, хотя ему пытались оказать медпомощь.

В результате происшествия один человек погиб, еще 29 получили ранения.