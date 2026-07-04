Полиция Германии применила дубинки и слезоточивый газ в отношении участников протеста против съезда AfD

[1/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[2/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[3/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[4/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[5/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[6/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[7/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[8/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.

[9/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки. Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.