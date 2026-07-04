Полиция Германии применила дубинки и слезоточивый газ в отношении участников протеста против съезда AfD
Утром тысячи человек вышли на акции протеста в городе Эрфурт и в районе выставочного комплекса
Erbil Başay, Olga Keskin
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
БЕРЛИН
В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
Утром тысячи человек вышли на акции протеста в Эрфурте и в районе выставочного комплекса, сообщила полиция Тюрингии в социальной сети американской компании X.
Согласно данным полиции, протестующие прибыли в город более чем на 200 автобусах. В акциях приняли участие около 20 тыс. человек.
В сообщении отмечается, что съезд начался в соответствии с планом, а делегаты смогли добраться до выставочного комплекса, не столкнувшись с серьезными препятствиями.
[1/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[2/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[3/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[4/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[5/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[6/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[7/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[8/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[9/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[1/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[2/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[3/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[4/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[5/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[6/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[7/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[8/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
[9/9] В немецком городе Эрфурт во время акций протеста против съезда ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) полиция в отдельных местах применила слезоточивый газ и дубинки.
Партия AfD проводит съезд на территории выставочного комплекса в Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия.
Полиция жестко вмешалась в действия протестующих
Как сообщают немецкие СМИ, участники акций предприняли попытки помешать делегатам AfD попасть на место проведения съезда, перекрывая автомагистрали, улицы и перекрестки, а также проводя сидячие акции протеста и возводя баррикады.
Сообщается, что протесты проходили сразу в нескольких районах города и его окрестностей.
По информации СМИ, одна группа протестующих приклеила руки к трамвайным рельсам, пытаясь остановить таким образом движение транспорта, а другая - спустилась с моста над автомагистралью на веревках и развернула баннер.
Также сообщается, что в ряде мест полиция применила жесткие меры в отношении демонстрантов.
Дороги к месту проведения съезда были перекрыты
По данным общественного вещателя MDR, когда участники акции направлялись в центр Эрфурта, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ на площади Готаер .
Газета Bild пишет, что в одном из районов центра города полиция применила дубинки против протестующих, прорвавших полицейский кордон.
В заявлении движения Widersetzen, организовавшего акции против AfD, говорится, что дороги, ведущие к месту проведения съезда, были перекрыты, а в протестах приняли участие десятки тысяч человек.
В частности, в акциях протеста, организованных Widersetzen, приняли участие 17 тыс. человек, включая 3 тыс. человек, блокировавших автомагистрали, отмечается в сообщении.
Как сообщает Немецкое агентство печати (DPA), делегаты AfD успели прибыть к месту проведения съезда до начала массовых блокировок дорог.
Представитель партии заявил, что к 05:00 по местному времени в зале уже находились 540 делегатов.
В съезде принимают участие более 600 делегатов, которым предстоит избрать новое руководство партии.
Согласно последним опросам общественного мнения в Германии, AfD занимает первое место с рейтингом 27–29%.