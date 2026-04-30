Израильские военные вывели из строя двигатели ряда судов и оставили их в открытом море вместе с пассажирами, несмотря на приближающийся шторм, - активист

Позиция Греции в отношении атаки Израиля на флотилию «Сумуд» вызывает споры Израильские военные вывели из строя двигатели ряда судов и оставили их в открытом море вместе с пассажирами, несмотря на приближающийся шторм, - активист

На фоне продолжающихся дискуссий о том, была ли атака Израиля на Глобальную флотилию «Сумуд», осуществлена с ведома Афин, греческие власти так и не сделали заявлений, разъясняющих ситуацию.

Греческие власти продолжают хранить молчание после атаки израильской армии на флотилию «Сумуд», направлявшуюся с целью прорыва блокады и доставки жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Нападение произошло примерно в 600 морских милях от палестинского эксклава и в нескольких милях от греческих территориальных вод.

В публикации в соцсетях группы активистов «March to Gaza Greece» говорится, что «Израиль атаковал флотилию свободы при непосредственном содействии Греции. Суда флотилии были незаконно блокированы в зоне поиска и спасания Греции, тогда как греческая береговая охрана наблюдала со стороны».

«Наша флотилия подвергается атаке к западу от Крита, в зоне поиска и спасания Греции. К судам Глобальной флотилии «Сумуд» приближаются военные скоростные катера, представившиеся «израильскими», наводя на них лазеры и оружие. Пассажирам приказывают пройти на нос судна и встать на колени, положив руки на пол», - написал в соцсети активист Ясонас Апостолопулос, участвовавший также в предыдущей миссии флотилии в сентябре 2025 года.

По словам активиста, несмотря на сигналы бедствия MAYDAY со стороны большого числа судов, греческая береговая охрана так и не отреагировала.

«Греческие власти должны были немедленно вмешаться и обеспечить безопасность людей, подавших сигнал SOS», — сказал он.

Другой греческий активист, планировавший присоединиться к флотилии 3 мая и пожелавший не называть своего имени, сообщил корреспонденту «Анадолу» о возможной причастности к произошедшему Греции.

«Мы пытаемся понять, что произошло. Мы звонили в Министерство морских дел, но не получили четкого ответа. Ясно одно: сигналы бедствия, отправленные судами, находились в зоне SAR (поиска и спасения) Греции, и Греция об этом знала. Несмотря на это, своевременная помощь судам оказана не была», - сказал он.

Ситуация судов у греческих вод

Один из активистов, находящихся на борту судна флотилии и пожелавший остаться неназванным, сообщил, что среди задержанных есть и турецкие граждане, при этом связи с ними нет.

«Израильские военные вывели из строя двигатели некоторых судов и, несмотря на приближающийся шторм, оставили их в открытом море вместе с пассажирами», — сказал активист, указав на то, что факт проведения операции в международных водах в непосредственной близости от Греции вызвал у участников флотилии «подозрения о сотрудничестве между Грецией и Израилем».

Он также отметил, что многие суда все еще находятся в водах Греции, и есть опасения повторной атаки.

Греческие власти пока не выступили с заявлением

Между тем обращает на себя внимание молчание Греции на данную атаку со стороны Израиля.

Активисты в стране призвали к проведению акции протеста сегодня в 18:00 у здания МИД Греции.

Министерство иностранных дел Италии, в свою очередь, запросило у властей Тель-Авива и Афин информацию по поводу вмешательства израильских ВМС в международных водах Средиземного моря у берегов Греции в отношении Глобальной флотилии «Сумуд», перевозившей гуманитарную помощь в Газу.

Глобальная флотилия «Сумуд»

Весенняя миссия Глобальной флотилии «Сумуд» - 2026, целью которой является прорыв блокады и доставка жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа, вышла в Средиземное море 12 апреля из испанской Барселоны.

После присоединения участников у итальянского острова Сицилия флотилия вновь отправилась в путь 26 апреля, а в ночь на 29 апреля в международных водах у острова Крит израильская армия провела незаконное вмешательство, атаковав суда с активистами.

По данным организаторов, на борту судов находились 345 участников из 39 стран, в том числе граждане Турции.



После атаки, произошедшей примерно в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод, достоверной информации о судьбе гражданских лиц пока нет.

Как сообщают представители флотилии, израильская армия задержала 21 судно, 17 судов, которым удалось спастись, вошли в греческие территориальные воды, еще 14 держат курс в их направлении.