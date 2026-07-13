Пожар в одном из баров Бангкока унес жизни 27 человек

Aynur Şeyma Asan, Ulviyya Amoyeva
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
В результате пожара, вспыхнувшего в одном из баров Бангкока, столицы Таиланда, по предварительным данным, погибли 27 человек.
Пожарные расчеты Чатучака, крупного транспортного и торгового района в столице, получили сообщение о возгорании в баре около полуночи по местному времени.
По данным местных властей, прибывшие на место пожарные приступили к эвакуации людей из заведения.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул в комментариях СМИ на месте происшествия подтвердил, что, по предварительным данным, жертвами пожара стали 27 человек, множество пострадавших доставлены в больницы.
Анутин также отметил, что начато расследование причин возгорания.