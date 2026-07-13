Пожар в одном из баров Бангкока унес жизни 27 человек На место происшествия лично прибыл премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун

В результате пожара, вспыхнувшего в одном из баров Бангкока, столицы Таиланда, по предварительным данным, погибли 27 человек.

Пожарные расчеты Чатучака, крупного транспортного и торгового района в столице, получили сообщение о возгорании в баре около полуночи по местному времени.

По данным местных властей, прибывшие на место пожарные приступили к эвакуации людей из заведения.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул в комментариях СМИ на месте происшествия подтвердил, что, по предварительным данным, жертвами пожара стали 27 человек, множество пострадавших доставлены в больницы.

Анутин также отметил, что начато расследование причин возгорания.

