Пожар в многоквартирном доме в Нью-Дели унес жизни 9 человек

Dilara Karataş, Ulviyya Amoyeva
03 Май 2026•Обновить: 03 Май 2026
При пожаре в многоквартирном доме в столице Индии, городе Нью-Дели, по предварительным данным, погибли 9 человек, еще 4 пострадали.
По сообщению газеты India Today, пожар вспыхнул на рассвете в четырехэтажном жилом доме в районе Вивек-Вихар.
По вызову на место происшествия были направлены несколько пожарных расчетов. Предполагается, что возгорание могло быть вызвано взрывом кондиционера.
Представители властей сообщили, что огонь, возникший на первом этаже, распространился на верхние этажи, ведется масштабная спасательная операция.
По словам официальных лиц, из здания были эвакуированы около 15 человек, некоторые пострадавшие госпитализированы.