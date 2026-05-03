Пожар в многоквартирном доме в Нью-Дели унес жизни 9 человек Предполагается, что причиной пожара мог стать взрыв кондиционера

При пожаре в многоквартирном доме в столице Индии, городе Нью-Дели, по предварительным данным, погибли 9 человек, еще 4 пострадали.

По сообщению газеты India Today, пожар вспыхнул на рассвете в четырехэтажном жилом доме в районе Вивек-Вихар.

По вызову на место происшествия были направлены несколько пожарных расчетов. Предполагается, что возгорание могло быть вызвано взрывом кондиционера.

Представители властей сообщили, что огонь, возникший на первом этаже, распространился на верхние этажи, ведется масштабная спасательная операция.

По словам официальных лиц, из здания были эвакуированы около 15 человек, некоторые пострадавшие госпитализированы.