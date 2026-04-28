Подозреваемый в нападении на отель в Вашингтоне предстанет перед судом

Коул Томас Аллен, подозреваемый в попытке нападения во время приема с участием Трампа, предстанет перед судом по обвинению в «покушении на президента США»

Единственный подозреваемый по делу о попытке вооруженного нападения, произошедшей 25 апреля в Вашингтоне на ужине, организованном Ассоциацией корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом, тогда как американские власти провели пресс-конференцию по данному инциденту.

Прокурор округа Колумбия Джанин Пирро публично обнародовала обвинительное заключение в отношении Коула Томаса Аллена, указав на то, что он будет судим по трем пунктам обвинения, включая «покушение на президента США».

«Этот инцидент был покушением на президента США. Обвиняемый ясно продемонстрировал свое намерение, которое заключалось в устранении как можно большего числа высокопоставленных членов кабинета», — сказала Пирро.

Она отметила, что прокуратура требует оставить Аллена под стражей до суда и первое заседание назначено на 30 апреля.

По словам Пирро, подозреваемому также предъявлены обвинения в «незаконном ношении огнестрельного оружия с намерением совершить тяжкое преступление» и «использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления».

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

Аллен, не признавший предъявленные ему обвинения, может быть приговорен к пожизненному заключению, - добавила она.

Исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш, в свою очередь, заявил, что все силовые структуры, задействованные в тот вечер, и в первую очередь сотрудники Секретной службы и Федеральное бюро расследований (ФБР), «мужественно выполнили свои обязанности» и «справедливость восторжествует».

Бланш отверг утверждения о «халатности со стороны Секретной службы», подчеркнув, что ее сотрудники «очень быстро» отреагировали и не допустили проникновения подозреваемого в зал.

Инцидент на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме

После того как во время ужина, организованного Ассоциация корреспондентов при Белом доме, раздались выстрелы, президент США Дональд Трамп был выведен из зала сотрудниками службы безопасности.

Во время прямой трансляции мероприятия вскоре после начала подачи блюд раздались выстрелы, а в зале были замечены сотрудники охраны с длинноствольным оружием.

После инцидента Трамп сообщил в соцсетях о задержании подозреваемого. В сети также появились кадры, на которых предполагаемый нападавший лежит лицом вниз в холле отеля.

Президент США отметил, что в результате происшествия был ранен один агент Секретной службы, однако его состояние оценивается как стабильное. На вопрос о возможной связи нападения с войной против Ирана Трамп ответил, «так не думает, но никогда не знаешь наверняка».