По нефтяным танкерам «ENCELIA» и «LAYLA» нанесены удары с использованием ракет и БПЛА

Повстанцы йеменского движения «Ансаруллах» атаковали саудовские танкеры в Красном море По нефтяным танкерам «ENCELIA» и «LAYLA» нанесены удары с использованием ракет и БПЛА

Повстанцы поддерживаемого Ираном йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) нанесли удары с использованием БПЛА и ракет по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии в Красном море.

Военный представитель хуситов Яхья Сари в видеообращении сообщил, что атакованы два саудовских нефтяных танкера — «ENCELIA» и «LAYLA».

Сари подчеркнул, что суда были поражены за нарушение запрета на проход. «Операция по поражению целей была проведена с использованием многочисленных баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. При этом зафиксировано прямое попадание по всем назначенным объектам»,- сказал представитель хуситов.

Около 10 судов были вынуждены развернуться

По словам Сари, в рамках тех же мер ВС Йемена (хуситы) принудили около 10 судов «отступить и развернуться обратно».

Обращаясь к властям Саудовской Аравии, он отметил, что «любая глупость или агрессия против Йемена встретит ответ в виде крупных операций, которые будут проведены в глубине саудовской территории.

Поддерживаемые Ираном хуситы 20 июля объявили о «начале морской блокады» против Саудовской Аравии.

Ранее военный представитель «Ансарулла» Сари обвинил Саудовскую Аравию в том, что она «на протяжении примерно 12 лет осуществляет всеобъемлющую блокаду йеменского народа, разграбляет ресурсы страны, удерживает порты и аэропорты в блокаде с суши, моря и воздуха, доводя страдания населения до невыносимого уровня».

