«Отношения с Израилем укрепятся как никогда прежде», — говорится в сообщении пресс-службы Абелардо де ла Эсприэльи

Победитель президентских выборов в Колумбии Эсприэлья пообещал укрепить отношения с Израилем «Отношения с Израилем укрепятся как никогда прежде», — говорится в сообщении пресс-службы Абелардо де ла Эсприэльи

Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья, победивший, согласно предварительным данным, на президентских выборах в Колумбии, пообещал укрепить отношения с Израилем «как никогда прежде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Эсприэльи.

Согласно сообщению, Израиль является «верным другом и непоколебимым союзником» Колумбии, что говорит о начале новой эры в отношениях между двумя странами.

«Новые отношения с Израилем будут основываться на политическом доверии, стратегическом сотрудничестве, защите демократии, взаимодействии в сфере безопасности, инноваций и четкой позиции перед лицом угроз, с которыми сталкиваются свободные государства. Отношения с Израилем укрепятся как никогда прежде», — говорится в сообщении.



Во время предвыборной кампании на встрече с представителями еврейской общины Эсприэлья пообещал, что в случае победы перенесет посольство Колумбии из Тель-Авива в Иерусалим и станет верным союзником Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ранее провел телефонный разговор с Эсприэльей, который, согласно предварительным результатам, одержал победу на президентских выборах в Колумбии.

Правый кандидат Эсприэлья с небольшим преимуществом опередил кандидата от правящей партии, представителя левых сил Ивана Сепеду. Он вступит в должность 7 августа, сменив на посту президента Густаво Петро.

Президент Петро разорвал дипломатические отношения с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро 3 мая 2024 года официально объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, объяснив это продолжающимися атаками на палестинское население в секторе Газа.

Петро заявил, что Колумбия не станет «соучастником геноцида», совершаемого Израилем в Газе, а 31 августа 2025 года полностью запретил экспорт угля в Израиль.

Президент подчеркнул, что Колумбия «не будет экспортировать в Израиль ни одной тонны угля», а также отдал приказ Военно-морским силам страны останавливать и конфисковывать суда, перевозящие уголь в Израиль.

Петро также предупредил, что компании, нарушившие запрет, лишатся государственных контрактов.

После разрыва дипломатических отношений посол Израиля в Боготе 23 июня 2024 года покинул Колумбию.

Второго ноября 2023 года Петро отозвал посла Колумбии в Тель-Авиве для консультаций в связи с продолжающимися атаками Израиля на сектор Газа. «Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Мы не можем там оставаться, пока Израиль не прекратит массовые убийства палестинского народа», - сказал он.

Колумбия назначила посла в Рамаллу

После того как президент Густаво Петро распорядился открыть посольство Колумбии в Рамалле, занимавшая тогда пост министра иностранных дел Лаура Сарабия 17 июня 2025 года объявила о назначении Хорхе Ивана Оспины послом Колумбии с резиденцией в Рамалле.