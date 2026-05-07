Пластик в море со временем превращается в мобильного переносчика вредных химикатов Турецкие биологи исследовали взаимодействие пластика с загрязняющими веществами в Черном море

Турецкие ученые, исследовавшие взаимодействие различных видов пластика с загрязняющими веществами в Черном море, установили, что пластик – это не просто физический мусор, а мобильный переносчик вредных химикатов.

Профессор Ульген Айтан, преподаватель факультета водных биоресурсов Университета имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Ризе рассказала «Анадолу», что в условиях ограниченного водообмена возрастают риски долгосрочного накопления загрязнений.

«Мы доказали, что в полузамкнутой системе Черного моря пластик способствует переносу и сохранению опасных химических веществ», - отметила она.

Влияние взаимодействия пластика с химическими веществами на экосистему моря профессор Айтан и ее команда изучили совместно с исследователями из исследовательского центра Мармара при TÜBİTAK.

В рамках исследования были проанализированы различные виды пластика, распространенные в Черном море, после их годичного пребывания в морской среде для выявления переносимых ими химикатов.

Ученых интересовало, как пластик впитывает два типа вредных веществ. Первый — это добавки (ПХБ, пестициды и ПАУ), которые производители специально используют для придания пластику эластичности, прочности или цвета. Второй — это стойкие органические загрязнители, то есть яды, которые почти не разлагаются в природе и легко накапливаются в телах живых существ.

Были исследованы три категории пластиковых отходов - одноразовые изделия (пакеты, бутылки, стаканчики), маски и перчатки, использование которых резко выросло во время пандемии COVID-19, а также рыболовные сети. Для каждого из этих видов пластика была оценена способность накапливать загрязняющие вещества.

Образцы были отобраны у побережья Ризе в юго-восточной части Черного моря — важного рыбопромыслового района, где микропластик часто регистрируется в пищеварительной системе промысловых рыб.

«Некоторые химикаты мы не обнаруживаем в воде, но находим на пластике»

Профессор Айтан рассказала «Анадолу», что загрязнение пластиком в морях создает масштабную и цепную экосистемную проблему , оно передается по пищевой цепочке - от планктона до крупных морских обитателей, негативно влияя на их питание, рост, размножение и иммунную систему.

Профессор обратила внимание на растущее загрязнение пластиком в Черном море из-за его уникального расположения, гидрографических особенностей и усиливающегося антропогенного давления.

«Хотя мы уже выявили распространение пластика как в морской среде, так и в организмах, его связь с загрязнителями до сих пор не была установлена. Это первый подобный проект в турецких морях и в Черном море», - сказала Айтан.

По ее словам, важнейшим аспектом проведенного исследования с точки зрения здоровья человека является воздействие через морепродукты. Она пояснила, что химические вещества, переносимые пластиком и обладающие свойством биоаккумуляции, попадают в морскую пищевую цепочку и достигают человеческого стола через морепродукты, причем их концентрация нарастает по мере продвижения по цепи.

«Некоторые химические вещества, которые мы не можем обнаружить в морской воде, находим на пластике. Это лишний раз доказывает, насколько пластик является непредсказуемым и трудноуправляемым комплексным загрязнителем. В полузамкнутой системе Черного моря, где ограниченный водообмен повышает риски долгосрочного накопления», - пояснила она.

По словам профессора, пластик способствует переносу и сохранению опасных химических веществ.

В Черном море пластик — это не просто морской мусор, а подвижные загрязняющие поверхности, способные переносить и удерживать в окружающей среде вредные химикаты, сказала исследователь.

«Перчатки, маски и пластик из текстильного волокна несут высокую химическую нагрузку»

Основываясь на этих выводах, профессор Айтан подчеркнула, что предотвращение загрязнения пластиком в источнике и усиление системы управления отходами является насущной необходимостью для сохранения морских экосистем и здоровья человека.

Она отметила, что способность разных типов полимеров удерживать загрязнители различается. «Один из поразительных результатов исследования заключается в том, что во многих образцах концентрация пластиковых добавок — то есть химических веществ производственного происхождения — оказалась выше, чем стойких органических загрязнителей. Особенно высокую химическую нагрузку несли перчатки, маски и пластик из текстильного волокна»,- отметила профессор.

По словам биолога, эти химикаты являются гидрофобными, то есть не смачиваются водой.

«С момента попадания в морскую среду поверхность пластика начинает изнашиваться, становится шероховатой, на ней образуется биопленка. Это облегчает прикрепление подобных загрязнителей к поверхности пластика. С одной стороны, пластик начинает выделять и высвобождать содержащиеся в нем добавки сразу же после попадания в море, а с другой — на нем начинают накапливаться стойкие органические загрязнители, поступающие в морскую среду в результате различных видов человеческой деятельности», - пояснила Айтан.

«Наши потребительские привычки влияют на здоровье моря и его экосистемные функции»

Профессор пояснила, что пластик представляет собой угрозу с эффектом домино, нарастая от самого низкого трофического уровня до самого высокого.

«Простая пластиковая бутылка, которую вы используете в повседневной жизни, не задумываясь, может создать серьезную угрозу как для здоровья экосистемы, так и для здоровья человека. Наши привычки потребления напрямую влияют на морских обитателей», - отметила она.

Особенно в полузамкнутых морях, таких как Черное море, пластиковое загрязнение будет накапливаться, усиливая давление на экосистему и повышая риски для пищевой цепи, добавила профессор, подчеркнув необходимость предотвращать загрязнение в его источнике и укреплять систему управления отходами.