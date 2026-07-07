Петро отказался признать легитимность избранного президента Колумбии Эсприэльи

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает легитимность избранного президента Абелардо де ла Эсприэльи, победившего во втором туре выборов 21 июня.

В публикации в социальной сети американской компании X Петро подверг критике Эсприэлью, который должен вступить в должность 7 августа.

По утверждению Петро, Эсприэлья не одержал победу на выборах.

«Нам известны все алгоритмы, использованные с IP-сервера в Лос-Анджелесе, принадлежащего братьям Баутиста, которые были интегрированы в систему подсчета голосов с целью существенного изменения результатов в пользу Абелардо де ла Эсприэльи. Эти алгоритмы, поставившие под сомнение итоги выборов, были задействованы с использованием регистрационных данных граждан, которые никогда не голосовали. В результате их записи были заменены либо избирателями, голосовавшими неоднократно, либо голоса были сформированы на участках с жюри, состоявшими из однотипных членов, при отсутствии реальных избирателей», — заявил он.

Петро также обвинил организаторов выборов в фальсификациях.

«На зарубежных избирательных участках, где Абелардо опередил Ивана Сепеду (кандидата правящей партии) на 177 тысяч голосов, было установлено, что члены избирательных комиссий являлись не жителями США или Испании, а людьми, доставленными из Колумбии, что является незаконным. Кроме того, лица, отправившиеся на чемпионат мира, голосовали по семь раз, используя имена граждан, которые вообще не участвовали в голосовании», — утверждает президент.

Петро также заявил, что в выборах участвовала израильская частная компания.

«Компания, предоставившая братьям Баутиста эти сомнительные алгоритмы и другую поддержку, — это израильская частная разведывательная компания Black Cube. Компания Balart — это лоббистская структура, которой были выплачены миллионы долларов за улучшение серьезно подмоченной репутации Абелардо и за то, чтобы убедить Трампа поддержать его», — написал он.

Напомнив о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Петро заявил:

«Во время разговора с Трампом я лично убедился, что он не знал, почему я не поддерживаю Эсприэлью — из-за его прошлого, связанного с наркоторговлей и геноцидом в Колумбии. Надеюсь, несмотря на свою занятость, он найдет время связаться со своими спецслужбами и выяснить, кем на самом деле является Абелардо де ла Эсприэлья, каким образом он получил гражданство США и кто его партнеры, включая человека по прозвищу "Боличе"».

Петро призвал граждан выйти на площади 20 июля.

«Президент Колумбии не признает легитимность правительства, которое должно прийти к власти. Абелардо не победил на выборах. Вы не выиграли эти выборы. Неужели ваши друзья из израильской частной разведывательной компании Black Cube задействовали алгоритмы, изменившие результаты голосования через сервер с IP-адресом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, используя регистрационные данные людей, которые никогда не голосовали, чтобы перенаправить голоса братьям Баутиста?» — заявил он.

По данным Национального избирательного совета (CNE), Абелардо де ла Эсприэлья официально признан избранным президентом и 7 августа должен принять полномочия главы государства от Густаво Петро.

47-летний Эсприэлья — адвокат и состоятельный предприниматель, известный своей близостью к президенту США Дональду Трампу.

Во втором туре президентских выборов кандидат от правого движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья получил 49,66% голосов, тогда как кандидат от правящего левого альянса «Исторический пакт» Иван Сепеда набрал 48,70%.

После победы Эсприэльи с небольшим преимуществом Петро потребовал проверить результаты голосования.

Эсприэлья ранее пообещал укрепить отношения с Израилем «как никогда прежде».