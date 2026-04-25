Петро и Родригес договорились о совместной борьбе с преступностью и развитии энергетики

Президент Колумбии Густаво Петро в ходе официального визита в Венесуэлу встретился с временно исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

Родригес встретила Петро с военными почестями у дворца Мирафлорес в Каракасе.

По данным венесуэльского государственного телеканала VTV, стороны согласовали координированный план борьбы с незаконной экономикой, включая меры против наркоторговли, нелегальной добычи полезных ископаемых и торговли людьми.

После переговоров в узком и расширенном составах лидеры выступили с заявлениями в саду дворца.

Родригес подчеркнула, что страны выработали «очень серьезный и комплексный подход» к борьбе с организованной преступностью, и договорились о немедленном создании механизмов обмена информацией и развития разведывательного сотрудничества.

Также обсуждались поставки газа в Колумбию и перспективы совместного экспорта. По словам Родригес, проекты по соединению электрических и газовых сетей находятся «в шаге от реализации».

Стороны договорились и о разработке социально-экономических планов для предотвращения ухудшения положения населения в приграничных районах. Родригес подчеркнула решимость в борьбе с группировками, вовлеченными в наркотрафик, контрабанду топлива и другие незаконные виды деятельности.

Президент Петро, в свою очередь, заявил о необходимости скоординированных усилий в борьбе с незаконной торговлей кокаином, золотом, а также с торговлей людьми и мафиозными структурами. Он отметил: «Граница не принадлежит никому, кроме народов. Граница принадлежит только народам Венесуэлы и Колумбии».

Петро добавил, что восстановление реальных механизмов интеграции между странами может привести к созданию мощного регионального союза, вплоть до конфедерации.

Отдельно сообщается, что перед встречей лидеров главы МИД двух стран — Иван Хиль и Роса Вильявисенсио — подписали итоговый протокол 3-й Комиссии по соседству и интеграции Венесуэлы и Колумбии.