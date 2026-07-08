«Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае - нет», - представитель Кремля

Песков: РФ применит ядерное оружие только при угрозе существованию государства «Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае - нет», - представитель Кремля

Россия может применить ядерное оружие лишь в случае, если что-то будет угрожать существованию страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Представитель Кремля напомнил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко прописаны условия применения ядерного оружия.

«Она предельно ясна, понятна и проста. Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае - нет. Это очень важно понимать», - сказал Песков, слова которого цитирует ТАСС.

Песков отметил, что Россия является слишком большой и слишком «ответственной страной, чтобы стать инициатором третьей мировой войны».

По его словам, Россия никогда не начинала мировой войны, если вспомнить историю. «Но, когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», - указал он.

Кроме того, представитель Кремля назвал домыслами рассуждения о том, что России якобы рано или поздно придется применить тактическое ядерное оружие.

«Мы вполне можем продолжать [военную] операцию и добиваться успешных для нас результатов без этого. И мы это делаем», - добавил представитель Кремля.

Говоря об отношениях России и США, Песков заявил, что они находятся «не в лучшем состоянии».

При этом Песков отметил, что Москва и Вашингтон «достаточно умны, чтобы разговаривать друг с другом».

Кроме того, представитель Кремля назвал «величайшей ошибкой в истории» расчет Европы на поражение России.

«Они до сих пор думают, европейские страны, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории», - сказал он.

Песков отметил, что нынешнее поколение политиков в Европе являются «популистами».

«И самый простой способ вызвать чувство ненависти у своего электората - это настаивать на том, что [Россия] это главный противник и нужно сплотиться», - указал он.

По мнению представителя Кремля, «им очень удобно выставлять Россию как угрозу». «Так можно тратить больше денег, закрывать глаза на признаки кризиса в экономике, сваливая все на Россию», - отметил он.

При этом Песков подчеркнул , что Россия по -прежнему остается открыта для диалога и ожидает, что президент Франции Эмманюэль Макрон после очередного повторения объявления о намерениях все-таки позвонит российскому лидеру Владимиру Путину.

«Мы по-прежнему открыты для диалога, и мы по-прежнему будем ожидать, что, повторив это тысячу раз, президент Макрон возьмет телефон и позвонит президенту Путину», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля посоветовал европейским странам следовать четырем простым советам, чтобы остановить эскалацию в отношениях с РФ.

«Все довольно просто. Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы», - сказал Песков , обратив внимание на то , что «нужно прислушиваться к озабоченностям России».

«В-третьих, если вы игнорируете озабоченности России, у вас будут проблемы. В-четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она открыта, гибка и готова [к нему]. Вот так просто», - заключил он.