Песков: Россия и Армения остаются друзьями и находятся в диалоге

Россия и Армения остаются друзьями и находятся в диалоге. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем диалог, - отметил он. - Мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями - и будем делать это и дальше".

Отвечая на уточняющий вопрос, друзья ли Москва и Ереван, Песков подчеркнул: "Безусловно". "Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов", - добавил Песков.

Он отметил, что РФ осведомлены о том, что "в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации".



"Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что "на днях слышали заявления и от [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой, - заметил Песков в контексте ожидаемого визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван. - Мы слышали эти заявления".

Что касается участия Армении в предстоящих мероприятиях по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане Песков добавил: "Если я не ошибаюсь, премьер-министр Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие. Но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС".