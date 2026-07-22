Дмитрий Песков высказался о встрече представителей РФ и Германии в Баку, саммите G20, санкциях ЕС и урегулировании конфликта в Украине

Песков: Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку Дмитрий Песков высказался о встрече представителей РФ и Германии в Баку, саммите G20, санкциях ЕС и урегулировании конфликта в Украине

Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку, о которой ранее сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду, 22 июля.

«Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», - сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подтвердил, что представители России и Германии провели встречу в Баку.



По его словам, азербайджанская сторона не была заранее уведомлена о переговорах и узнала о них из публикации британской газеты The Times. Президент Азербайджана также сообщил, что после появления этой информации власти страны провели проверку, которая подтвердила факт пребывания в Баку лиц, упомянутых в публикации.

Песков в ходе брифинга также прокомментировал предстоящий саммит «Группы двадцати» (G20), который планируется провести в США. По его словам, Россия в любом случае будет представлена на встрече на высоком уровне.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении президента России Владимира Путина, Песков отметил, что проведение саммита G20 не предполагает направления персональных приглашений лидерам государств.

Он пояснил, что страна - организатор саммита ожидает участия делегаций всех государств объединения, при этом каждая страна самостоятельно определяет уровень своего представительства.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев заявил, что американская сторона, которая планирует принять саммит G20 в Майами в декабре, передает сигналы о заинтересованности в участии российского президента.

- В Кремле прокомментировали подготовку нового пакета санкций ЕС

Песков также заявил, что новые санкции Европейского союза против России могут непосредственно затронуть экономические интересы государств - членов объединения.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти ЕС испытывают трудности при подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, поскольку возможные новые ограничения могут ущемить интересы отдельных стран сообщества.

По словам Пескова, ранее санкции косвенно отражались на европейской экономике, налогоплательщиках и бизнесе, однако оставшиеся возможные меры могут напрямую затронуть интересы ряда государств ЕС.

«До сих пор эти санкции косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося тем не менее многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран - участниц Европейского союза», - сказал он.

Представитель Кремля связал с этим разногласия между странами ЕС по вопросу новых ограничений.

Песков также заявил, что, по мнению российской стороны, «санкционного предела» для европейских государств не существует. «Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела, его не существует. Также не существует предела безумия», - сказал он.

Представитель Кремля вновь заявил, что Москва считает санкции Евросоюза незаконными с точки зрения международного права.

- Условия России по Украине остаются в силе

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Песков сообщил, что условия прекращения боевых действий, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным, продолжают действовать.

«Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия действуют до сих пор, эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве», - сказал он.

Песков также заявил, что принятие украинской стороной «ответственного решения» могло бы привести к прекращению боевых действий и началу переговоров.

«Как мы неоднократно уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным сложным переговорам», - отметил представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать сообщения СМИ о возможном изменении позиции России по территориальным вопросам.

По его словам, подобные темы нецелесообразно обсуждать публично. «Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично, в таком мегафонном режиме», - сказал он.

Песков призвал не придавать особого значения публикациям СМИ на эту тему, назвав их преимущественно спекулятивными.

Комментируя изменения в руководстве Вооруженных сил Украины, представитель Кремля заявил, что происходящие кадровые перестановки свидетельствуют о внутренних процессах в Киеве. «Все эти пертурбации… Киевский режим потряхивает изнутри это понятно, это видно невооруженным взглядом», - сказал Песков.

Ранее Александр Сырский подтвердил, что покидает должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.