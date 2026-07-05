По словам пресс-секретаря Кремля, настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны

Песков: "агрессивная сущность киевского режима" вынуждает РФ создавать буферную зону вдоль границ с Украиной По словам пресс-секретаря Кремля, настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны

"Агрессивная сущность киевского режима" вынуждает РФ создавать буферную зону вдоль границ с Украиной. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону", - рассказал Песков.

По словам Пескова, настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны.

Песков подчеркнул, что то, что начиналось как "специальная военная операция", сейчас продолжается "как война из-за вовлеченности в конфликт западных стран".

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет – киевский режим способен на все", - сказал Песков.



Пресс-секретарь отметил, что ни у кого не должно быть сомнений, что зона безопасности будет создана в необходимом объеме.

"Она создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности", - подчеркнул Песков.

Он также отметил, что контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером носят "довольно частый характер", а в российской столице "их всегда будут рады видеть".

При этом он отметил, что сообщения западных СМИ о якобы ежедневных контактах являются "преувеличением".

"Но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее – их всегда будут рады видеть в Москве", - сказал пресс-секретарь.