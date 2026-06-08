Перу: во втором туре президентских выборов лидирует правый кандидат Фухимори Победитель второго тура выборов официально вступит в должность президента Перу 28 июля

Во втором туре президентских выборов в Перу лидирует правый кандидат Кейко Фухимори - дочь бывшего президента страны Альберто Фухимори. По предварительным данным, она набирает 52,68% голосов.

Согласно последнему обновлению Национального управления избирательных процессов Перу (ONPE), обработано 52% бюллетеней.

По этим данным, кандидат от партии «Народная сила» (Fuerza Popular) Кейко Фухимори занимает первое место с результатом 52,68%.

Ее соперник, левый кандидат Роберто Санчес от коалиции «Вместе за Перу» (Juntos por el Peru), получает 47,32% голосов.

В то же время совместный экспресс-подсчет независимой организации по наблюдению за выборами Transparencia и исследовательской компании Ipsos показывает иную картину: Санчес набирает 50,3%, а Фухимори - 49,7%.

Эти результаты свидетельствуют о фактическом равенстве кандидатов, хотя Санчес сохраняет незначительное преимущество.

Победитель второго тура выборов официально вступит в должность президента Перу 28 июля - в День независимости страны, как того требует конституция.