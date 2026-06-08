Перу: во втором туре президентских выборов лидирует правый кандидат Фухимори

Sinan Doğan, Marina Mussa
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Во втором туре президентских выборов в Перу лидирует правый кандидат Кейко Фухимори - дочь бывшего президента страны Альберто Фухимори. По предварительным данным, она набирает 52,68% голосов.
Согласно последнему обновлению Национального управления избирательных процессов Перу (ONPE), обработано 52% бюллетеней.
По этим данным, кандидат от партии «Народная сила» (Fuerza Popular) Кейко Фухимори занимает первое место с результатом 52,68%.
Ее соперник, левый кандидат Роберто Санчес от коалиции «Вместе за Перу» (Juntos por el Peru), получает 47,32% голосов.
В то же время совместный экспресс-подсчет независимой организации по наблюдению за выборами Transparencia и исследовательской компании Ipsos показывает иную картину: Санчес набирает 50,3%, а Фухимори - 49,7%.
Эти результаты свидетельствуют о фактическом равенстве кандидатов, хотя Санчес сохраняет незначительное преимущество.
Победитель второго тура выборов официально вступит в должность президента Перу 28 июля - в День независимости страны, как того требует конституция.