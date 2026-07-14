«Было очень важно приехать в Турцию и сказать, что нельзя свергать правительство таким образом — с помощью насилия, мятежа и переворота», - сэр Алан Дункан

Первый европейский министр, посетивший Турцию после попытки переворота 15 июля, рассказал о том периоде «Было очень важно приехать в Турцию и сказать, что нельзя свергать правительство таким образом — с помощью насилия, мятежа и переворота», - сэр Алан Дункан

Сэр Алан Дункан, ставший первым европейским министром, посетившим Турцию после попытки государственного переворота, организованной террористической организацией FETÖ 15 июля 2016 года, заявил, что было крайне важно лично прибыть в страну и выразить поддержку избранному правительству и турецкой демократии.

Дункан, занимавший в 2016–2019 годах должность государственного министра Великобритании по делам Европы и Америки, посетил лондонский офис агентства «Анадолу» по случаю 10-й годовщины попытки переворота 15 июля.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» Дункан сообщил, что узнал о событиях в Турции в свой первый рабочий день на новом посту, после чего, поговорив с послом Великобритании того периода в Анкаре Ричардом Муром, самостоятельно принял решение отправиться в Турцию и выразить солидарность с ее народом и властями.

«Я проявил инициативу и вылетел в Анкару»

Бывший британский министр отметил, что о попытке переворота в ночь на 15 июля 2016 года он узнал на следующий день после формирования нового правительства Терезы Мэй, в свой первый рабочий день в Министерстве иностранных дел.

По словам Дункана, когда он вошел в кабинет, его руководитель аппарата сообщил о происходящем в Турции, после чего они включили телевизор и начали следить за развитием событий.

«В новостях показывали самолеты, летающие над городом. Тогда я сказал: "Соедините меня с послом". Мне ответили: "Господин министр, это довольно необычная просьба". Я сказал: "Нет, нет, нет. Соедините меня с послом. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, что делать. Соедините меня с послом"», — вспоминает Дункан.

После этого бывший министр поговорил с Ричардом Муром, который рассказал ему о происходящем, после чего он принял решение лететь в Турцию.

«Правительство Великобритании просто не могло меня остановить, потому что само еще находилось в состоянии некоторого организационного хаоса после смены власти. Поэтому я просто проявил инициативу и вылетел в Анкару», — отметил он.

«Нельзя свергать правительство с помощью насилия, мятежа и переворота»



Дункан заявил, что стал первым европейским министром, посетившим Турцию после попытки госпереворота. По его словам, многие европейские страны слишком медленно отреагировали на произошедшее, а некоторые даже утверждали, что это была «постановка» или «инсценировка».

При этом бывший министр подчеркнул, что лично никогда не сомневался в реальности произошедшего.

«Было очень важно приехать в Турцию и заявить, что нельзя свергать правительство таким образом — с помощью насилия, мятежа и переворота. Если правительство избрано народом, его необходимо поддерживать. Именно поэтому я считал крайне важным выразить поддержку турецкой демократии и четко дать понять, что это является позицией Великобритании», - сказал он.

Дункан указал, что также хотел убедиться в безопасности сотрудников британского посольства, добавив, что с ними все было в порядке.

«Но главным посланием была поддержка турецкой демократии», — подчеркнул он.

«Парламент — основа любой демократической системы»

Дункан признался, что во время визита в Анкару после попытки переворота был глубоко потрясен, увидев собственными глазами разрушения в здании Великого национального собрания Турции (парламента).

По его словам, телевизионные кадры не способны передать того, что ощущаешь, когда оказываешься на месте событий и видишь обломки, искореженные металлические конструкции и разбитые стекла.

«Это производит совершенно иное впечатление. Такое зрелище глубоко потрясает», — отметил он.

Дункан подчеркнул, что, увидев последствия атаки, понял, что речь идет не просто о поврежденном здании.

«Это парламент, а парламент является основой любой демократической системы», — сказал он.

Бывший министр рассказал, что тогда попытался представить, как подобные события выглядели бы в Великобритании.

«Это было бы так, словно часть армии подняла мятеж, вывела танки на Лондонский мост, нанесла удар по парламенту во время его заседания, а затем попыталась убить премьер-министра и королеву», — пояснил Дункан.



По словам бывшего министра, он привел именно это сравнение, выступая в британском парламенте, поскольку считал, что оно наглядно демонстрирует, с чем тогда столкнулась Турция.

«Меня восхитило, как турецкий народ защитил демократию»

Кроме того, Дункан выразил глубокое восхищение реакцией турецкого народа на события 15 июля.

«Меня очень впечатлили хладнокровие и сдержанность турецкого народа. Не было массовых беспорядков или чего-либо подобного. Люди ясно дали понять: у нас есть твердая позиция — это (попытка госпереворота) неприемлемо, мы поддерживаем нашу демократию. Для турецкого народа были неприемлемы как сторонники Гюлена, так и все, кто предпринял попытку свергнуть правительство. То, как люди объединились, открыто выразили свою позицию и встали на защиту принципов демократической системы, стало для меня по-настоящему вдохновляющим примером», — сказал он.

«Турция становится все более значимой региональной державой»

Дункан заявил, что история должна помнить, что попытка государственного переворота 15 июля 2016 года потерпела поражение, поскольку подобные попытки захвата власти не заслуживают успеха.

Бывший министр напомнил, что со дня попытки переворота прошло уже десять лет и за этот период Турция значительно укрепила свои позиции на международной арене.

«Посмотрите, что произошло в Турции, с Турцией и вокруг Турции за последние десять лет. Турция становится все более значимой региональной державой. Она стала более стабильной, сумела стабилизировать свою экономику и стала более процветающей. По сути, попытка переворота стала почти отправной точкой для последующего десятилетия успехов. Надеюсь, что в ближайшие десятилетия Турцию ждет такой же путь развития и успеха», — заключил Дункан.