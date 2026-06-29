Представители Ирана и Омана провели консультации по судоходству в одной из ключевых морских артерий мира

Первое заседание Совместного комитета по управлению Ормузским проливом состоялось в Омане Представители Ирана и Омана провели консультации по судоходству в одной из ключевых морских артерий мира

Первое заседание Совместного комитета, сформированного для управления судоходством в Ормузском проливе, состоялось в столице Омана, Маскате

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в понедельник, 29 июня.

«В рамках визита в Маскат провели первое заседание ирано-оманского Совместного комитета по Ормузу. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся Ормузского пролива»,- приводит его слова «Тасним».

Гарибабади также сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по «пятому пункту Исламабадского меморандума о взаимопонимании и будущему управлению проливом в рамках прав прибрежных государств».

