Пентагон: США выведут около 5 тысяч военных из Германии в течение года Минобороны США подтвердило планы сокращения контингента после заявлений Трампа

Министерство обороны США (Пентагон) планирует вывести примерно 5 тысяч военнослужащих, размещенных в Германии, в течение 6–12 месяцев.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что решение принято после всестороннего анализа ситуации на местах.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее рассматривал возможность сокращения численности американских войск в Германии, после чего и было сделано соответствующее объявление.

По данным Пентагона, в настоящее время в Германии размещено более 36,4 тысячи американских военнослужащих. Таким образом, Германия остается второй по численности базой США за рубежом после Японии.

- Заявления Мерца и реакция Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает возможным быстрое завершение конфликта США с Ираном, отметив, что «иранская сторона сильнее, чем предполагалось ранее», а у США нет убедительной переговорной стратегии.

По словам Мерца, США вступили в конфликт без четкого плана, что усложняет его завершение, и он также заявил, что «целая нация унижается иранским руководством».

В ответ Дональд Трамп раскритиковал эти заявления в социальной сети, отметив, что Мерц «не понимает, о чем говорит», и обвинил его в неправильной оценке ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Трамп также подтвердил, что рассматривает сокращение американского военного присутствия в Германии.