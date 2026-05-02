Пентагон оценивает потери Ирана от морской блокады США в $4,8 млрд

Морская блокада, введенная США против Ирана более чем на две недели, обошлась администрации Тегерана примерно в 4,8 млрд долларов. Об этом в беседе с газетой The Hill заявил представитель Пентагона, знакомый с ситуацией.

Представитель Пентагона отметил, что потери Ирана связаны главным образом с недополучением доходов от экспорта нефти.

По его словам, согласно оценкам Пентагона, блокада нанесла Ирану ущерб в размере около 4,8 млрд долларов.

Ранее, 30 апреля, Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в результате блокады иранских портов было развернуто обратно 42 судна.

После американо-израильских атак 28 февраля Корпус стражей исламской революции Ирана 2 марта объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода судов.

Президент США Дональд Трамп, после провала переговорного процесса с Ираном, проходившего в Пакистане, заявил в соцсетях о намерении начать блокаду Ормузского пролива.

Вскоре после этого, 13 апреля, Центральное командование США объявило о начале морской блокады всех судов, входящих в иранские порты или выходящих из них.