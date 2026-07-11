В целом было опубликовано 40 материалов, включающих документы, видеозаписи, аудиофайлы и фотографии

Пентагон опубликовал новые документы об НЛО В целом было опубликовано 40 материалов, включающих документы, видеозаписи, аудиофайлы и фотографии

Министерство обороны США (Пентагон) обнародовало новую подборку документов, содержащих видеозаписи и изображения, связанные с «неопознанными летающими объектами» (НЛО) и «неопознанными воздушными явлениями» (НВЯ).

Как сообщает CBS News, публикация новых материалов Пентагона стала частью процесса рассекречивания и обнародования государственных документов об НЛО и НВЯ, инициированного по распоряжению президента США Дональда Трампа.

В целом было опубликовано 40 материалов, включающих документы, видеозаписи, аудиофайлы и фотографии.

В одном из документов содержится информация об инциденте, произошедшем в сентябре 2015 года, когда неопознанный объект нарушил воздушное пространство над ядерным объектом «Пантекс» (Pantex) недалеко от города Амарилло в американском штат Техас.

Согласно документу, в целях обеспечения безопасности работа ядерного объекта была приостановлена, а двое сотрудников начали отслеживать неопознанный объект. Отмечается, что объект не издавал никаких звуков и у него не удалось обнаружить какую-либо «двигательную установку».

На видеозаписи от 2020 года запечатлен объект длиной примерно 3,5–4 метра, парящий в воздухе. Согласно приведенным в документах свидетельствам очевидцев объект описывается как «деформированный воздушный шар».

Публикация материалов началась в мае

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что поручит профильным министерствам и ведомствам выявить документы, касающиеся НЛО и внеземной жизни, а также начать процесс их публикации.

Первую серию документов об НЛО и НВЯ Пентагон опубликовал 8 мая.

На сайте war.gov/UFO/ размещены десятки видеозаписей и изображений, а также свидетельства очевидцев из числа гражданских лиц и военнослужащих, материалы расследований и официальные отчеты.