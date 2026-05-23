Пентагон опубликовал новые документы об НЛО

Министерство обороны США (Пентагон) обнародовало новые документы, содержащие видео, изображения и свидетельства очевидцев, связанные с «неопознанными летающими объектами» (UFO) и «неопознанными воздушными явлениями» (UAP).

Как сообщают американские СМИ, Пентагон представил новую серию документов после начала процесса рассекречивания и публикации материалов по UFO и UAP по указанию президента США Дональда Трампа.

В материалах, доступных на сайте war.gov/UFO/, опубликованы десятки видеозаписей и изображений, а также свидетельства очевидцев — как гражданских лиц, так и военных, записи расследований и официальные отчеты.

На одном из опубликованных видео зафиксированы три объекта над Персидским заливом, снятые в 2019 году инфракрасным сенсором американской военной платформы, действовавшей в зоне ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM).

На другом видео, датированном 2022 годом, запечатлены четыре неопознанных объекта, пролетавших рядом с судами у побережья Ирана.

Первая серия документов по UFO и UAР была опубликована Пентагоном 8 мая.