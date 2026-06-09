Так, в обновленный список «1260H» попали китайские технологические гиганты Alibaba и Baidu, а также производитель электромобилей BYD

Пентагон обновил список компаний, которые, якобы связаны с армией Китая Так, в обновленный список «1260H» попали китайские технологические гиганты Alibaba и Baidu, а также производитель электромобилей BYD

Министерство обороны США (Пентагон) расширило перечень «китайских военных компаний», которые, по утверждению американской стороны, связаны с Народно-освободительной армией Китая.

Так, в обновленный список «1260H» попали китайские технологические гиганты Alibaba и Baidu, а также производитель электромобилей BYD.

Особое внимание привлекло включение в список компании BYD — одного из крупнейших китайских производителей электромобилей.

Список призван предупредить американские организации о рисках сотрудничества с китайскими компаниями, однако сам по себе не предусматривает введения масштабных санкций.

В перечень входят более 100 китайских компаний, представляющих различные отрасли, включая авиацию, производство полупроводников, строительство, телекоммуникации, компьютерное оборудование и искусственный интеллект.

Для включения в список компания должна вести деятельность в США напрямую или косвенно, а Пентагон должен прийти к выводу, что она способствует развитию военного или оборонно-промышленного потенциала Китая.