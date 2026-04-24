Пентагон: морская блокада иранских портов продлится «столько, сколько потребуется»

Морская блокада портов Ирана будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на пресс-конференции в Пентагоне совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

По словам Хегсета, по поручению президента США Дональд Трамп американская сторона «взяла под контроль» Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых энергетических поставок. Он отметил, что в ближайшие дни к операции присоединится второй авианосец.

Министр подчеркнул, что блокада иранских портов будет сохраняться до достижения поставленных целей.

«Главное - результат. Иран никогда не получит ядерное оружие. Выбор за ними, но время в условиях этой блокады работает не в их пользу», - заявил он.

Предупреждение о применении силы

Хегсет отметил, что в случае установки мин или угроз американским торговым судам и военным силам США готовы применить силу.

«Это полноценная блокада. При необходимости мы задействуем все средства, включая летальную силу. Были попытки прохода судов, но они были вынуждены развернуться», - сказал министр.

Он также сообщил, что на данный момент США разрешили проход через пролив 34 судам, не связанным с Ираном, при этом транзит продолжается и в ночное время.

Усиление блокады

По словам главы Пентагона, операция будет расширяться. «Блокада не только сохраняется, но и расширяется: в течение нескольких дней к ней присоединится второй авианосец. Она уже приобретает глобальный масштаб», - отметил Хегсет.

Он также указал, что европейские страны, активно использующие Ормузский пролив, должны «взять на себя ответственность» за его полное открытие.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн подтвердил, что блокада реализуется в полном объеме. «Мы применяем ее ко всем судам, входящим или выходящим из иранских портов, независимо от их принадлежности», - заявил он.

По его словам, Иран ранее атаковал пять торговых судов, два из которых пытались пройти через пролив, включая суда, которым сам Тегеран предоставил разрешение.

Кейн также напомнил о задержании судна «Touska», которое пыталось прорвать блокаду.

Контекст: эскалация вокруг Ормузского пролива

После начала боевых действий 28 февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что привело к росту мировых цен на нефть примерно на 65%.

Несмотря на достигнутое 8 апреля перемирие, переговоры при посредничестве Пакистан не принесли результатов. В результате США объявили о введении морской блокады.

Позднее Иран частично открыл пролив для коммерческого судоходства при координации с военно-морскими силами, однако после решения США продолжить блокаду вновь ввел ограничения.

В ходе противостояния США атаковали и захватили ряд иранских торговых судов в акваториях Оманское море и Индийский океан, тогда как Иран в ответ задерживал суда, связанные с Израилем, вблизи Ормузского пролива.