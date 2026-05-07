Пентагон заключил контракт на $500 млн с компанией Scale AI, связанной с Meta Соглашение предусматривает анализ больших массивов данных для поддержки военных решений

Министерство обороны США (Пентагон) в рамках усилий по расширению использования искусственного интеллекта заключило контракт на сумму 500 млн долларов с компанией Scale AI, партнером Meta.

Как сообщает Bloomberg, соглашение предусматривает анализ больших объемов данных с целью поддержки процессов принятия военных решений.

«Этот контракт — конкретное свидетельство решимости Пентагона внедрять искусственный интеллект»,- заявил комментируя сделку Дэн Тадросс, руководитель подразделения Scale AI, работающего с государственным сектором.

Отмечается, что базирующаяся в Сан-Франциско Scale AI уже участвует в создании национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) президента Дональда Трампа, а также в инициативе Пентагона Thunderforge, направленной на интеграцию ИИ в военную стратегию и операции.

Кроме того, в начале мая Пентагон, как сообщается, заключил соглашения с другими технологическими компаниями и разработчиками ИИ, включая Nvidia, Microsoft, Reflection AI и Amazon Web Services (AWS), с целью расширения применения передовых технологий искусственного интеллекта на поле боя.

В сентябре 2025 года Пентагон подписал со Scale AI контракт на сумму 100 млн долларов.