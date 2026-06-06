Израиль пытается следить за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации и процессах принятия решений в США - заявило минобороны США

Пентагон в связи со шпионской деятельностью Израиля в США повысил уровень угрозы до максимального Израиль пытается следить за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации и процессах принятия решений в США - заявило минобороны США

Министерство войны США (Пентагон) испытывает растущую озабоченность в связи с активизацией шпионской деятельности Израиля в отношении США и повысило уровень угрозы контрразведки в отношении Израиля до максимального.



Согласно сообщению NBC News, три бывших американских чиновника, имена которых не разглашаются, заявили, что Пентагон испытывает все большее беспокойство в связи с активизацией шпионской деятельности Израиля в отношении США.



Чиновники, утверждающие, что по этой причине министерство повысило уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до максимального, отметили, что Агентство военной разведки (DIA), подчиняющееся Министерству обороны США, опубликовало новую оценку контрразведывательной угрозы, касающуюся дальнейших действий в контексте напряженности на линии США-Израиль-Иран и эскалации напряженности между Вашингтоном и Тель-Авивом.



По их словам, DIA опубликовало внутреннее сообщение, в котором уровень угрозы в отношении Израиля был повышен до максимального уровня — «критического».



Эти оценки, которые, как утверждается, вызваны опасениями внутри Пентагона, основаны на выводах о том, что Израиль «пытается следить за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и процессах принятия решений в США, касающихся военных конфликтов».

Официальные лица, отметив, что способности Израиля в области агентурной разведки и сбора технической разведданных были оценены Управлением военной разведки США (DIA) как «находящиеся на критическом уровне», утверждают, что в той же оценке были приведены примеры «ряда событий, вызывающих растущую озабоченность США».



Они утверждают, что недавние действия Израиля выходят за рамки «обычной шпионской деятельности», и отмечают, что «Израиль ведет агрессивную разведывательную деятельность даже против США, которые на протяжении многих лет являются его ближайшим союзником».



Белый дом, в свою очередь, в своем заявлении по этому поводу заявил, что «вся эта информация является ложной». Пентагон отказался комментировать этот вопрос.



Пресс-секретарь посольства Израиля в Вашингтоне также заявил в своем заявлении по поводу этих обвинений, что утверждения о том, что Израиль шпионит за США, являются «полностью ложными».