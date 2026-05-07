Пезешкиан сообщил о встрече с лидеров ИРИ Моджтабой Хаменеи Президент Ирана не уточнил, когда именно состоялась встреча

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что недавно встретился с лидером страны Моджтабой Хаменеи, о тяжелом ранении и лечении которого после предполагаемой атаки США и Израиля ранее писали западные СМИ.

Как передает иранское государственное агентство IRNA, Пезешкиан неожиданно принял участие во встрече с представителями предпринимательских кругов в Министерстве промышленности, рудников и торговли, где рассказал о своей беседе с Хаменеи.

Президент не уточнил, когда именно состоялась встреча, однако заявил: «Недавно я встретился с руководителем революции аятоллой Сейидом Моджтабой Хусейни Хаменеи. Встреча прошла в искренней атмосфере и продолжалась около двух с половиной часов».

По словам Пезешкиана, его впечатлили взгляды Хаменеи на происходящие события и его искренний стиль общения.

В другой части выступления президент Ирана подчеркнул важность укрепления внутреннего единства страны.

«Не следует легко обвинять людей в коррупции, предательстве или шпионаже и создавать искусственные разделения между различными слоями общества. Сегодня в оборонительном фронте страны есть люди, которые всей своей сущностью защищают Иран, хотя некоторые из них ранее сталкивались с ограничениями и расследованиями», — сказал он.

Ранее западные СМИ сообщали, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате предполагаемой атаки США и Израиля 28 февраля, в ходе которой, как утверждалось, погиб его отец Али Хаменеи. По этим данным, он проходил лечение в городе Кум.