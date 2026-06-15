Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между США и Ираном

Пезешкиан: Соглашение между Ираном и США будет подписано 19 июня Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между США и Ираном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в пятницу, 19 июня будет подписано соглашение, направленное на прекращение конфликта между Ираном и США.

Как сообщает официальное иранское информационное агентство IRNA, Пезешкиан выступил с заявлениями относительно соглашения между Ираном и США на встрече, состоявшейся в Министерстве внутренних дел.

«Благодаря проведенной координации протокол о соглашении между Ираном и США будет подписан в пятницу», - сказал он.

Подчеркнув, что в период войны в его стране не произошло никаких беспорядков и восстаний, Пезешкиан отметил, что правительство продемонстрировало эффективное управление на протяжении всего военного процесса.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между США и Ираном.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.