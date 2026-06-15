Пезешкиан: Соглашение между Ираном и США будет подписано 19 июня

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в пятницу, 19 июня будет подписано соглашение, направленное на прекращение конфликта между Ираном и США.
Как сообщает официальное иранское информационное агентство IRNA, Пезешкиан выступил с заявлениями относительно соглашения между Ираном и США на встрече, состоявшейся в Министерстве внутренних дел.
«Благодаря проведенной координации протокол о соглашении между Ираном и США будет подписан в пятницу», - сказал он.
Подчеркнув, что в период войны в его стране не произошло никаких беспорядков и восстаний, Пезешкиан отметил, что правительство продемонстрировало эффективное управление на протяжении всего военного процесса.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между США и Ираном.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.