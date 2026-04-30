Пезешкиан: При изменении позиции США, Иран готов возобновить дипломатические переговоры

Президент Ирана Месуд Пезешкиян заявил, что Тегеран готов продолжать дипломатический процесс для достижения справедливого решения, гарантирующего мир и стабильность в регионе, однако это зависит от изменения позиции США.

Согласно письменному заявлению, опубликованному на информационном портале правительства Ирана, Пезешкиян провел телефонную беседу с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

Назвав заявления американских официальных лиц «провокационными», Пезешкиан отметил, что блокада иранских портов является неприемлемой и противоречит международному праву и нормам: «Эти действия еще больше осложнят ситуацию в регионе».

Президент Ирана, подчеркнув решимость своей страны защищать «законные права», заявил, что они готовы продолжать дипломатический процесс для достижения справедливого решения, гарантирующего мир и стабильность в регионе, однако реализация этого зависит от «прекращения крайних подходов и провокационных действий» со стороны США.

Пезешкиан, считающий, что нестабильность в Персидском заливе и Ормузском проливе является результатом атак США и Израиля на Иран, подчеркнул, что все страны должны занять решительную позицию в отношении действий США, угрожающих международному судоходству.

Премьер-министр Японии Такаичи также выразила мнение, что напряженность на Ближнем Востоке должна быть урегулирована мирным путем, и что его страна верит в то, что диалог и консультации помогут снизить напряженность в регионе.

Поблагодарив Иран за разрешение на проход японских судов через Ормузский пролив, премьер обратилась с просьбой обеспечить безопасный проход и для других японских судов, ожидающих в проливе.

Такаичи выразила надежду, что переговоры между Ираном и США возобновятся в ближайшее время и приведут к заключению окончательного соглашения.