Пезешкиан: последствия войны требуют долгосрочных структурных реформ Президент Ирана заявил о необходимости устойчивой экономической политики и усиления социальной поддержки на фоне кризиса

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что экономические и социальные проблемы, вызванные войной, начавшейся в результате ударов США и Израиля, не могут быть решены временными мерами и требуют долгосрочных и структурных политических решений.

По данным иранского агентства IRNA, на встрече с представителями Министерства труда и социальной защиты Пезешкиан подчеркнул необходимость управления последствиями войны через целевые программы, расширения устойчивой занятости и усиления механизмов социальной поддержки.

На заседании были представлены отчеты о заработной плате работников, доходах пенсионеров, состоянии рынка труда и выплатах по безработице.

Представители министерства сообщили о потерях в ряде производственных и сервисных секторов из-за военных условий и представили меры поддержки работников, сотрудников и малообеспеченных слоев населения.

Пезешкиан, комментируя отчеты, заявил: «Мы должны действовать осторожно, планово и с долгосрочным подходом, чтобы преодолеть последствия войны».

Он подчеркнул, что временные экономические меры сами по себе недостаточны:

«Хотя некоторые текущие меры необходимы, они носят характер временного облегчения. Для решения коренных причин экономических и социальных проблем необходимы структурные и устойчивые планы».

Президент Ирана также отметил важность создания постоянной занятости для людей, потерявших работу в результате войны, заявив, что планирование не должно ограничиваться выплатами по безработице, а должно быть направлено на создание устойчивых рабочих мест.

Он призвал пересмотреть потребительские привычки в государственных учреждениях и подчеркнул необходимость сокращения растрат.

Также Пезешкиан призвал экономить воду, электричество, газ и топливо, расширять использование общественного транспорта и снижать административные расходы.

Он поддержал продолжение системы электронных продуктовых карт для малообеспеченных граждан и заявил, что помощь должна быть сосредоточена на самых уязвимых слоях населения.

В завершение он поручил регулярно отслеживать экономические и социальные показатели и усиливать координацию между ведомствами.