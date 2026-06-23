Пезешкиан: переговоры с США будут эффективны только «при полном выполнении меморандума»

Tolga Akbaba, Ulviyya Amoyeva
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Переговоры с США будут результативными при условии, что стороны соблюдают свои обязательства по подписанному меморандуму о взаимопонимании и полностью реализуют все его положения.
Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в социальной сети американской компании Х, комментируя ход переговоров с Вашингтоном.
Он указал, что любые заявления сторон, выходящие за рамки согласованного текста, могут негативно сказаться на переговорном процессе.
При этом президент подчеркнул, что переговоры с США окажутся эффективными лишь в том случае, если обе стороны будут строго придерживаться обязательств, зафиксированных в подписанном меморандуме, и обеспечат полное выполнение всех его пунктов.
Пезешкиан также отметил, что прогресс в переговорном процессе будет оцениваться исключительно по фактическому выполнению принятых сторонми на себя обязательств.