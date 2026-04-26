Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах, которые навязываются под давлением Президент Ирана провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

Тегеран не будет участвовать в «навязанных переговорах», если США продолжат свою политику давления и военное присутствие в регионе.

Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщило IRNA.

Пезешкиан назвал усиление морских и сухопутных ограничений со стороны США в отношении Ирана серьезным препятствием для укрепления доверия и дипломатии. «Наш четкий совет США таков: если должна быть создана благоприятная почва для решения проблем, то в первую очередь необходимо устранить оперативные препятствия, включая блокаду. Поскольку Иран не вступит в переговоры, навязанные под давлением, угрозами и блокадой»,- заявил он.

Иранский президент отметил, что переговорный процесс может продвигаться только на основе взаимного уважения и укрепления доверия, и что диалог не принесет результатов, пока сохраняется политика давления и угроз.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран не является стороной, развязывающей войну, и не заинтересован в региональной нестабильности. По его словам, переговоры могут вестись только на равных условиях и в рамках международного права.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе беседы заявил, что Исламабад дорожит братскими отношениями и солидарностью с Ираном, и выразил активную поддержку дипломатическим усилиям, направленным на снижение текущей напряженности.

Шариф указал на контакты, которые Пакистан поддерживает с Турцией, Катаром и Саудовской Аравией для деэскалации напряженности в регионе, отметив, что эти инициативы имеют критическое значение для сохранения режима прекращения огня и достижения прочного мира.

Пакистанский премьер подчеркнул, что его страна не примет никаких шагов, направленных против суверенитета и безопасности Ирана.

Иран нельзя подчинить давлением и войной, заявил Шариф, подчеркнув, что иранский народ проявляет стойкость, а ожидания смены режима нереалистичны. Глава пакистанского правительства также предупредил, что нынешний период является крайне чувствительным и неверные шаги могут ввергнуть регион в еще более масштабный кризис, призвав все стороны проявлять сдержанность.