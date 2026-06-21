Президент Ирана заявил, что Тегеран никогда не откажется от права на обогащение урана

Пезешкиан: замороженные $6 млрд в банках Катара будут разблокированы Президент Ирана заявил, что Тегеран никогда не откажется от права на обогащение урана

Согласованный с США текст меморандума содержит положения, выгодные для Ирана. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, выступая на 33-м симпозиуме по денежно-кредитной и банковской политике в конференц-зале Центрального банка в Тегеране.

Пезешкиан отметил, что пункты достигнутого с США соглашения работают в пользу Ирана. «С началом сегодняшнего переговорного процесса наши 6 млрд долларов, заблокированные в Катаре, будут разблокированы», — сказал иранский президент.

Пезешкиан подчеркнул, что единственное требование США — «чтобы Иран не обладал ядерной бомбой».

По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Иран и сам не стремится к обладанию таким оружием, сказал президент.

Из-за американских санкций средства Ирана от продажи нефти в некоторых иностранных банках были заморожены. Тегеран на переговорах с США добивается снятия санкций и разблокировки замороженных активов.

Иран никогда не откажется от права на обогащение урана

Президент заявил о продолжении ядерной деятельности Ирана. «Несомненно, мы никогда не откажемся от права на обогащение урана, и другая сторона будет вынуждена это признать. Раньше нам говорили, что мы должны отказаться от ракет, однако сегодня они уже признали это право иранского народа»,- сказал Пезешкиан.

Из-за американских санкций средства Ирана от продажи нефти в банках некоторых стран были заморожены. Тегеран на переговорах с США добивается снятия санкций и разблокировки замороженных активов.

«Я опасаюсь, что люди выйдут на улицы»

Выступая на другом мероприятии в Тегеране — церемонии, посвященной 45-й годовщине смерти бывшего министра обороны Мостафы Чамрана, — Пезешкиан заявил, что США и Израиль нацелены на подрыв социального единства и сплоченности в Иране, и именно это единство, по его словам, вынудило США сесть за стол переговоров.

«Враг не верил, что между народом может сложиться единство и сплоченность. Наше общественное единство вынудило США к переговорам. Наша главная сила — в единстве нашего народа», — сказал он.

Президент отметил, что население Ирана испытывает трудности из-за экономических проблем. «Я опасаюсь, что не смогу угодить народу и что люди выйдут на улицы с протестами», - признался политик. Пезешкиан подчеркнул, что обязан решать проблемы населения, и эта ответственность лежит на нем.