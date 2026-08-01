Военные сообщили, что слышимые в стране взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны по воздушным целям

ПВО Кувейта приведена в действие для отражения атаки иранских беспилотников Военные сообщили, что слышимые в стране взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны по воздушным целям

Кувейтские военные сообщили, что системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения атаки иранских беспилотных летательных аппаратов.

В опубликованном в соцсети X заявлении армии Кувейта говорится, что системы ПВО страны противодействуют атаке вражеских беспилотников после нападения со стороны Ирана.

Военные отметили, что звуки взрывов, которые могут быть слышны на территории страны, связаны с работой средств противовоздушной обороны по перехвату воздушных целей.

Власти также призвали жителей строго соблюдать инструкции по безопасности, распространяемые компетентными государственными органами.

По заявлениям иранской стороны, атаки с использованием ракет и беспилотников по странам Персидского залива являются ответом на удары США.