ПВО Кувейта приведена в действие для отражения атаки иранских беспилотников

Mehmet Nuri Uçar, Elmira Ekberova
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
Кувейтские военные сообщили, что системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения атаки иранских беспилотных летательных аппаратов.
В опубликованном в соцсети X заявлении армии Кувейта говорится, что системы ПВО страны противодействуют атаке вражеских беспилотников после нападения со стороны Ирана.
Военные отметили, что звуки взрывов, которые могут быть слышны на территории страны, связаны с работой средств противовоздушной обороны по перехвату воздушных целей.
Власти также призвали жителей строго соблюдать инструкции по безопасности, распространяемые компетентными государственными органами.
По заявлениям иранской стороны, атаки с использованием ракет и беспилотников по странам Персидского залива являются ответом на удары США.