Пашинян считает, что Армении не нужны внешние гаранты мира с Азербайджаном В прошлом опора на гарантов безопасности и формальные оборонные договоренности оказалась ненадежной - заявил премьер-министр Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не видит необходимости в механизме внешних гарантов для обеспечения мира, установленного между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщают армянские СМИ. Выступая на мероприятии в рамках предвыборной кампании в Ереване, лидер партии «Гражданский договор» Пашинян отметил, что в прошлом опора на гарантов безопасности и формальные оборонные договоренности оказалась ненадежной.



«Сегодня есть политические силы, которые заявляют, что нам нужны гаранты. Мы жили в такой системе, когда у нас были юридически обязательные договорные рамки, когда у нас были гаранты безопасности, которые должны были обеспечивать нашу безопасность», - сказал он.



По словам премьера, один из этих гарантов безопасности, фактически, сделал очень открытое и прозрачное заявление во время официального визита в Баку — я имею в виду президента Беларуси — заявив, что он участвовал в подготовительной работе к 44-дневной войне.



«Этот человек был одним из наших гарантов безопасности, членом ОДКБ. И каждый раз наступать на одну и ту же грабли просто недопустимо. В конечном итоге мы должны преодолеть этот цикл, в котором мы позволяем другим использовать нас против других, а затем отбрасывать нас», — отметил Пашинян, добавив, что это самое важное историко-политическое изменение.