После заседания правительства премьер-министр отметил, что в воскресенье кабинет министров уйдет в отставку в соответствии с Конституцией страны

Пашинян: правительство Армении провело последнее заседание перед отставкой После заседания правительства премьер-министр отметил, что в воскресенье кабинет министров уйдет в отставку в соответствии с Конституцией страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг заявил, что его правительство провело последнее заседание перед отставкой в рамках процедуры, связанной с формированием парламента девятого созыва после июньских выборов.

После заседания правительства Пашинян отметил, что в воскресенье кабинет министров уйдет в отставку в соответствии с Конституцией страны. После этого президент Ваагн Хачатурян назначит премьер-министром кандидата, избранного парламентским большинством, передает российское госинформагентство ТАСС.

«Таким образом, это последний раз, когда мы собираемся в таком составе», — приводит слова Пашиняна агентство. Он добавил, что несколько членов правительства продолжат работу уже в другом качестве — в качестве депутатов парламента.

В стране Южного Кавказа 7 июня прошли парламентские выборы, на которых избирались депутаты Национального собрания — парламента Армении девятого созыва.

Согласно итогам голосования, правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% голосов. Партия «Сильная Армения», возглавляемая миллиардером Самвелом Карапетяном, набрала 23,27%, а альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,9%.

Почти 1,47 млн из примерно 2,5 млн граждан Армении, имеющих право голоса, проголосовали на 2 005 избирательных участках по всей стране. Явка составила около 59%.

В выборах приняли участие 16 политических партий и два политических альянса.