«Я придаю большое значение существованию независимой судебной системы, но очевидно, что в Республике Армения, к сожалению, до сих пор не удалось сделать так, чтобы правосудие было видимым и понятным народу», — премьер Армении

Пашинян пообещал уделить особое внимание принятию новой конституции после выборов «Я придаю большое значение существованию независимой судебной системы, но очевидно, что в Республике Армения, к сожалению, до сих пор не удалось сделать так, чтобы правосудие было видимым и понятным народу», — премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности принятия новой Конституции после выборов.

Как сообщает Арменпресс, члены партии «Гражданский договор» пятого июня провели на площади Республики большой митинг, подводящий итоги предвыборной кампании.

Выступивший на итоговом митинге на площади Республики находящийся в отпуске премьер Армении, председатель правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян начал свою речь с 20-го псалма.

«Народ — хозяин государства, и народ должен направлять государство. Первое из этих направлений заключается в том, что трехглавая партия войны по результатам выборов 7 июня 2026 года не должна пройти в парламент. Те шпионские сети, которые думают, что могут купить армянский народ, могут опорочить народ, эти силы должны быть поставлены на колени результатами голосования. Народ четко сформулировал свое послание: сразу после выборов, в короткие сроки Роберт Кочарян должен быть арестован и предстать перед судом за преступление 1 марта», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что судебная система Армении как можно скорее должна вернуть награбленное у народа.

«Я придаю большое значение существованию независимой судебной системы, но очевидно, что в Республике Армения, к сожалению, до сих пор не удалось сделать так, чтобы правосудие было видимым и понятным народу. Почему до сих пор не решена эта проблема? Я четко говорю: одна из ключевых причин этого — не принятая народом Конституция, которая всеми возможными способами берет под защиту гражданскую и судебную мафии», — указал Пашинян, добавив, что на протяжении этих 8 лет он вел борьбу против данных мафий.

Премьер также отметил, что проблему этих мафий не удастся решить без конституционных регулирований.

По его словам, это также является причиной, почему он считает крайне важным принятие новой Конституции после выборов.

Пашинян пообещал , что после 7 июня бывшие руководители Армении понесут наказания.

«От правоохранительной системы я ожидаю и требую: все фальсификаторы выборов, все, кто дает предвыборные взятки, очень быстро, в течение нескольких часов, все без исключения должны оказаться в тюрьмах. С этого момента я требую, чтобы правоохранительная система действовала максимально эффективно», — подчеркнул Пашинян, призвав участников митинга одновременно с этим оценить действия, предпринятые правоохранителями к настоящему времени.

Никол Пашинян и другие представители партии «Гражданский договор» призвали участников митинга обязательно принять участие в выборах и проголосовать за номер 16.