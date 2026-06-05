Пашинян: победителем выборов 7 июня станет народ Армении

По итогам предстоящих в стране 7 июня парламентских выборов победителем станет народ Армении, независимо от того, сколько голосов получат та или иная политическая партия или блок на выборах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает официальное армянское информагентство Арменпресс.

Выступая на предвыборном митинге в Ереване глава правительства подчеркнул, что единственным фактором, определяющим исход выборов, является воля народа.

«Самое важное сегодня: мы идем на выборы, и кто решает исход выборов? Нет какой-либо системы, человека или узкой группы лиц, которая может считать себя вправе выносить вердикт. Сегодня политические силы пытаются донести свои послания до граждан, общаясь с ними напрямую»,-сказал премьер.

По мнению Пашиняна, выборы это «процесс, который наряду с политической составляющей имеет содержательный и эмоциональный аспект, поскольку граждане принимают и разделяют идеи, выдвигаемые политическими партиями».

Никол Пашинян акцентировал, что в современной Армении власть принадлежит гражданам, а правительство выступает в роли их представителей. «Сегодня народ - хозяева, а правительство - слуги. Быть слугой - это не унизительно и не оскорбительно, напротив, это большая честь»,-резюмировал политик.