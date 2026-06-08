Пашинян: Партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство

На выборах в Национальное Собрание победила партия «Гражданский договор», которая единолично сформирует правительство. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Армении, председатель правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, передает Арменпресс.

«7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное Собрание, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор", и партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство», — сказал он.

По словам Пашиняна, по сравнению с предыдущими выборами 2021 года партия получила поддержку большего числа граждан.

«Хочу подчеркнуть, что по сравнению с 2021 годом партия "Гражданский договор" получила голоса большего числа граждан Республики Армения, вотум доверия большего числа граждан. Это накладывает большую ответственность», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что результаты выборов свидетельствуют о выборе, сделанном гражданами в пользу государства, независимости и мира.

«Это означает, что гражданин Республики Армения стал хозяином своего государства, стал хозяином независимости, стал хозяином будущего, стал хозяином мира. Дорогие граждане Республики Армения, люблю всех вас, горжусь всеми вами и преклоняюсь перед всеми вами. Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!» — заключил Пашинян.

После завершения подсчета голосов премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил народ с победой на парламентских выборах 7 июня 2026 года.



«Прежде всего, хочу поздравить народ Республики Армения с победой на выборах 7 июня 2026 года. Народ Армении встал на защиту государства, на защиту независимости, на защиту будущего, на защиту мира, на защиту Республики Армения. И я должен отметить, что трехглавая партия войны разгромлена. Это важный, но не окончательный результат, потому что я считаю, что народ ясно выразил свою волю в том, что трехглавая партия войны и сопровождающая ее преступная олигархическая система должны быть искоренены в Республике Армения, и, конечно же, это будет одной из важнейших задач политического большинства и правительства, которую мы должны реализовать без промедления и очень решительными и четкими шагами. Я также хочу поздравить партию «Гражданский договор» с победой, у ГД будет парламентская власть. Большинство сформирует правительство, и в ближайшие месяцы у нас будет возможность обсудить этот вопрос», — сказал Пашинян в выступлении во время обсуждения годового отчета о выполнении государственного бюджета на 2025 год на заседаниях постоянных комитетов Национального Собрания.

По предварительным результатам парламентских выборов в Армении в парламент проходят 4 политические силы: партия «Гражданский договор» с 727 160 голосами, или 49,81%, блок «Сильная Армения» с 340 062 голосами, или 23,29%, блок «Армения» с 145 097 голосами, или 9,94%, и партия «Процветающая Армения» с 58 368 голосами, или 4%.