Пашинян: отношения с Турцией и Азербайджаном создадут для Армении новые возможности Армения работает над улучшением отношений с Турцией и Азербайджаном в целях достижения сбалансированной политики, заявил премьер

АНКАРА (AA) - Отсутствие отношений с Турцией и Азербайджаном создаст «дисбаланс» во внешней политике Армении, нормализация отношений с Анкарой и Баку создаст новые возможности для Еревана.

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Арменпресс».

«Сегодня мы серьезно работаем над улучшением отношений с Турцией и Азербайджаном. Я уверен, что мы достигнем цели нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, а это значит, что сбалансированная внешняя политика будет доведена до конца, создавая новые возможности для Армении»,-сказал премьер.

По его словам, отсутствие отношений с самой Турцией означает, что «одна чаша весов пуста». Он подчеркнул, что для обеспечения баланса Армении необходимо поддерживать отношения не только с Турцией и Азербайджаном, но и со всеми государствами. «Это не вопрос прихоти, нам необходимо поддерживать отношения с Турцией, с Азербайджаном и со всеми государствами в целом», - подчеркнул Пашинян.