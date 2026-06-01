Пашинян назвал нелогичным проведение референдума по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС Ереван продолжит спокойную и основанную на партнерстве работу в рамках ЕАЭС, заявил премьер-министр

На данном этапе нет оснований для проведения в Армении референдума по вопросу выбора между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.

Об этом в понедельник, 1 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские государственные СМИ.

В ходе заседания Высшего совета Евразийского экономического союза 29 мая, состоявшегося в Астане, президенты 4 государств-членов Союза – России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана – приняли заявление о ситуации вокруг Армении в Евразийском экономическом союзе.

Они призвали армянские власти как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

В ответ на это заявление Пашинян отметил, что Армения продолжит работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом не станет неизбежным.

«Мы работаем и будем продолжать работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным, а решение, естественно, должно быть принято народом Республики Армения посредством референдума», — сказал глава Кабмина.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время нет оснований для проведения такого референдума, поскольку процесс европейской интеграции Армении еще не достиг той стадии, когда можно было бы представить гражданам четкий выбор.

«Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично», — отметил Пашинян.

По его словам, сегодня такой выбор носит пока теоретический характер. «Сегодня этот выбор носит теоретический характер, а выносить теоретический выбор на референдум, конечно, не очень разумно и правильно, не имеет под собой оснований», — сказал премьер-министр Армении.

Пашинян также подчеркнул, что Армения продолжит свою спокойную и основанную на партнерстве работу в рамках ЕАЭС.

«Поэтому мы будем продолжать работать спокойно, мирно, без нервов, без споров в Евразийском экономическом союзе, и я убежден, что у нас еще есть потенциал в этом направлении, который мы будем использовать в ближайшем будущем», — заявил он.