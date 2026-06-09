Премьер-министр заявил о необходимости максимально быстрого завершения процедуры ратификации соглашения, подписанного между Арменией и США по проекту TRIPP

Пашинян: «Маршрут Трампа» приведет к притоку миллиардных инвестиций в Армению Премьер-министр заявил о необходимости максимально быстрого завершения процедуры ратификации соглашения, подписанного между Арменией и США по проекту TRIPP

«Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) является миллиардным проектом и приведет к притоку миллиардов новых инвестиций в Армению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на рабочем совещании с членами правительства во вторник.

«У меня нет опасений по поводу наших финансовых возможностей, поскольку в ближайшем будущем в Армении очевидно и несомненно ожидается высокая инвестиционная активность. Проект TRIPP – это миллиардная программа, которая повлечет за собой приток новых миллиардов», – цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Премьер-министр заявил о необходимости максимально быстрого завершения процедуры ратификации соглашения, подписанного между Арменией и США по проекту TRIPP.

По его словам, относительно проекта TRIPP «нам нужно быть более уверенными... Наш предыдущий опыт показывает, что деньги - не главное, главное - содержание».