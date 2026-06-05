«Карапетян проходит по делу об отмывании денег и должен будет ответить за предполагаемые злоупотребления» - заявил премьер-министр Армении

Пашинян: Карапетян «долгое время» не сможет уехать из Армении «Карапетян проходит по делу об отмывании денег и должен будет ответить за предполагаемые злоупотребления» - заявил премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении выступил с резкими заявлениями в адрес оппозиции и бизнесмена Самвела Карапетяна.

По данным армянских СМИ, в парламентских выборах участвуют 16 партий и 2 партийных блока. В дебатах принимают участие лидеры пропорциональных списков большинства политических сил.

Пашинян, комментируя заявления о намерении Самвела Карапетяна переехать в Армению, заявил, что тот «уже переехал» и «довольно долгое время не уедет из Армении». По словам премьера, Карапетян проходит по делу об отмывании денег и должен будет ответить за предполагаемые злоупотребления при расчетах за электроэнергию в детских садах, школах и воинских частях.

Премьер также назвал «позорным историческим событием» использование азербайджанской речи на одном из предвыборных мероприятий в Ереване. Он обвинил оппонентов в том, что они, заявляя о якобы намерении властей «завезти 300 тыс. азербайджанцев», сами использовали азербайджанский язык на площади Республики.

Кроме того, он заявил, что власти не говорят об удалении Декларации о независимости, а обсуждают, какие положения должны быть включены в текст новой Конституции. Он также отверг обвинения в передаче сел Тавушской области и потребовал от оппонентов назвать эти населенные пункты.

Говоря о Карабахском движении, Никол Пашинян отметил, что политический лидер должен иметь волю «выбраться из ловушки», если страна в ней оказалась.