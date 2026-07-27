Лидер Армении подчеркнул, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям ЕврАзЭС

Пашинян и Путин обсудили вопросы экономических отношений Лидер Армении подчеркнул, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям ЕврАзЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону в понедельник, 27 июля двустороннюю повестку и проблемы в экономических отношениях.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Согласно этой информации, Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза. Он попросил принять меры для решения этих вопросов.

Как позже сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года и совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз. В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕврАзЭС», - передает пресс служба президента РФ.