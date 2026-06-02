Пашинян: ЕАЭС должен открывать для Армении новые возможности, а не наоборот

Евразийский экономический союз (ЕАЭС ) должен открывать для Армении новые возможности, чтобы имидж ЕАЭС рос в Республике Армения, а не наоборот. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя тему возможного выбора между ЕАЭС и Европейским Союзом, а также заявление президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, принятое в рамках саммита ЕАЭС в Астане.

Премьер отметил, что референдум о членстве в ЕС может состояться в Армении только в том случае, если республика официально подаст заявку в Европейский Союз или будет очень близка к получению статуса кандидата.

«Пока Армения официально не подаст заявку в ЕС на полноправное членство, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум состоится», — сказал Пашинян, слова которого приводит Арменпресс.

Говоря о заявлении, принятом лидерами четырех государств-членов ЕАЭС, Пашинян отметил, что ознакомился с его содержанием.

«Я ознакомился с ним. Там очень сбалансированный текст. На самом деле, наши партнеры из четырех стран поддерживают идею проведения референдума в Армении по вопросу решения Армении», — сказал премьер.

На вопрос журналиста о том, видит ли Армения преимущества ЕАЭС, Пашинян ответил, что они очевидны, но союз должен также создавать новые возможности.

«Конечно, мы понимаем. Но я думаю, что в данном случае ЕАЭС должен демонстрировать новые возможности, открывать новых возможностей, чтобы имидж ЕАЭС рос в Республике Армения, а не наоборот», — отметил он.

По словам премьер-министра, некоторые ограничения имеют противоположный эффект и формируют негативное восприятие ЕАЭС среди армянских граждан.

«Если вводятся какие-либо ограничения, это создает негативное восприятие ЕАЭС среди армянских граждан. Это меня беспокоит», — сказал Пашинян.

Он также напомнил, что занимает уникальное положение в ЕАЭС, поскольку одновременно является членом как Высшего Евразийского экономического совета, так и Евразийского межправительственного совета.

«Моя обязанность также состоит в том, чтобы обеспечить позитивный имидж ЕАЭС в Республике Армения, но некоторые решения этому препятствуют. Тем не менее, я уверен, что мы решим все вопросы», — подчеркнул премьер.