Премьер-министр Армении отметил, что после выборов в парламент страна "продолжит путь укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства закона"

Пашинян: Армения продолжит проводить сбалансированную политику в отношениях с ЕС и Россией Премьер-министр Армении отметил, что после выборов в парламент страна "продолжит путь укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства закона"

Армения продолжит проводить курс на европейские реформы и сбалансированную политику в отношениях с Европейским союзом и Россией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "Арменпресс".



Отвечая на вопросы журналистов Пашинян отметил, что после выборов в Национальное Собрание страна продолжит путь укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства закона, продолжая процесс приведения страны в соответствие с европейскими стандартами.

“Будущее Армении будет стратегией укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства закона, и мы продолжим путь демократических реформ, конечно же, при поддержке наших европейских партнеров, потому что Европейский союз является нашим главным партнером в осуществлении демократических реформ”, — сказал Пашинян.

Он напомнил, что в Армении уже принят закон, который положил начало процессу вступления в ЕС, и власти стремятся привести страну в соответствие со стандартами ЕС.

“Когда Армения будет полностью и искренне соответствовать стандартам ЕС, возможны два сценария. Во-первых, Европейский союз примет Армению в качестве полноправного члена. Во-вторых, не примет ее, поскольку это зависит от многих политических обстоятельств, например, Европейский союз может вообще решить не расширяться”, — отметил премьер-министр.

По словам Пашиняна, "в обоих случаях Армения выиграет", поскольку даже без членства у нее будет государство, соответствующее европейским стандартам.

Затронув вопрос сбалансированных отношений с Европейским союзом и с Россией, премьер-министр отметил, что это вопрос внешней политики.

“Это вопрос внешней политики. И вы знаете, что мы проводим сбалансированную внешнюю политику и будем продолжать придерживаться этого подхода”, — сказал Пашинян.

Пашинян уверен, что граждане Армении одержат победу на выборах, а укрепление демократии будет способствовать миру и сотрудничеству в регионе.

“Я уверен, что народ победит. Это не личное дело. Я ожидаю, что победят граждане Армении”, — сказал он.

Затронув возможные последствия выборов для региона, премьер-министр подчеркнул, что демократия всегда работает во благо регионального и международного сотрудничества.

“Я думаю, что демократия всегда работает во благо регионального и международного сотрудничества. И, конечно, демократия — важный инструмент регионального мира.

Сейчас у нас, к счастью, мир с Азербайджаном. Вы знаете, что у нас очень глубокие и братские отношения с Грузией. И, конечно, я ожидаю нормализации отношений с Турцией и установления дипломатических отношений”, — сказал премьер-министр.

Пашинян также выразил уверенность в том, что "граница с Турцией, железнодорожное и автомобильное сообщение будут открыты в ближайшем будущем".

Премьер-министр также подчеркнул важность проекта “Перекресток мира”, предложенного правительством Армении, назвав его "новаторской инициативой для региона".

“Проект “Перекресток мира” может изменить ситуацию в регионе. Он принесет пользу всем странам нашего региона, поскольку у нас появятся коммуникации не только в восточно-западном, но и в северо-южном направлениях, что очень выгодно для Армении, Грузии, Азербайджана, Турции и Ирана. Это очень важно”, — отметил он.