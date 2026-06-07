Пашинян: Армения продолжит проводить сбалансированную политику в отношениях с ЕС и Россией

Elmira Ekberova
07 Июня 2026•Обновить: 07 Июня 2026
Армения продолжит проводить курс на европейские реформы и сбалансированную политику в отношениях с Европейским союзом и Россией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "Арменпресс".
Отвечая на вопросы журналистов Пашинян отметил, что после выборов в Национальное Собрание страна продолжит путь укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства закона, продолжая процесс приведения страны в соответствие с европейскими стандартами.
“Будущее Армении будет стратегией укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства закона, и мы продолжим путь демократических реформ, конечно же, при поддержке наших европейских партнеров, потому что Европейский союз является нашим главным партнером в осуществлении демократических реформ”, — сказал Пашинян.
Он напомнил, что в Армении уже принят закон, который положил начало процессу вступления в ЕС, и власти стремятся привести страну в соответствие со стандартами ЕС.
“Когда Армения будет полностью и искренне соответствовать стандартам ЕС, возможны два сценария. Во-первых, Европейский союз примет Армению в качестве полноправного члена. Во-вторых, не примет ее, поскольку это зависит от многих политических обстоятельств, например, Европейский союз может вообще решить не расширяться”, — отметил премьер-министр.
По словам Пашиняна, "в обоих случаях Армения выиграет", поскольку даже без членства у нее будет государство, соответствующее европейским стандартам.
Затронув вопрос сбалансированных отношений с Европейским союзом и с Россией, премьер-министр отметил, что это вопрос внешней политики.
“Это вопрос внешней политики. И вы знаете, что мы проводим сбалансированную внешнюю политику и будем продолжать придерживаться этого подхода”, — сказал Пашинян.
Пашинян уверен, что граждане Армении одержат победу на выборах, а укрепление демократии будет способствовать миру и сотрудничеству в регионе.
“Я уверен, что народ победит. Это не личное дело. Я ожидаю, что победят граждане Армении”, — сказал он.
Затронув возможные последствия выборов для региона, премьер-министр подчеркнул, что демократия всегда работает во благо регионального и международного сотрудничества.
“Я думаю, что демократия всегда работает во благо регионального и международного сотрудничества. И, конечно, демократия — важный инструмент регионального мира.
Сейчас у нас, к счастью, мир с Азербайджаном. Вы знаете, что у нас очень глубокие и братские отношения с Грузией. И, конечно, я ожидаю нормализации отношений с Турцией и установления дипломатических отношений”, — сказал премьер-министр.
Пашинян также выразил уверенность в том, что "граница с Турцией, железнодорожное и автомобильное сообщение будут открыты в ближайшем будущем".
Премьер-министр также подчеркнул важность проекта “Перекресток мира”, предложенного правительством Армении, назвав его "новаторской инициативой для региона".
“Проект “Перекресток мира” может изменить ситуацию в регионе. Он принесет пользу всем странам нашего региона, поскольку у нас появятся коммуникации не только в восточно-западном, но и в северо-южном направлениях, что очень выгодно для Армении, Грузии, Азербайджана, Турции и Ирана. Это очень важно”, — отметил он.