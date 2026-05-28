Пашинян: Армения не собирается выходить из ЕАЭС Премьер-министр Армении заявил, что Ереван намерен использовать свое участие и влияние в его структуре для защиты экономических интересов страны

Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза и намерена использовать свое участие и влияние в его структуре для защиты экономических интересов страны.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с журналистами, передает Арменпресс.

Он подчеркнул, что Армения также продолжает политику диверсификации экспортно-импортных направлений.

«Мы заявляем, что не только не собираемся выходить из Евразийского экономического союза, но и будем использовать свои рычаги и свое участие для защиты экономических интересов нашей страны», — сказал премьер-министр.

По его словам, диверсификация экспортно-импортных направлений — не новый процесс, и рост товарооборота в различных направлениях уже зафиксирован.

Пашинян отметил, что для экспорта Армении также открыта железная дорога Ахалкалак-Карс.

«Я очень рад, что железная дорога Ахалкалак-Карс открыта для армянского экспорта, и вскоре бизнес-делегации будут изучать потенциальные рынки - по этой железной дороге», — сказал он, добавив, что уже получены приглашения от партнеров.

По словам премьер-министра, потенциал ЕАЭС еще не полностью реализован, в частности, торгово-экономические отношения Армении с Казахстаном и Кыргызстаном ограничены.

«С открытием железной дороги через Азербайджан сформировался огромный потенциал для развития торгово-экономических отношений между Арменией и Казахстаном, а также между Арменией и Кыргызстаном», — отметил Пашинян.

Он напомнил, что параллельно с первым запуском железной дороги Армения также подписала соглашение об импорте зерна из Казахстана.

«Мы видим потенциал в ЕАЭС и будем работать спокойно, без нервов, в партнерстве, и решать все вопросы», — сказал премьер-министр.