Пашинян: Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Elmira Ekberova
28 Май 2026•Обновить: 28 Май 2026
Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза и намерена использовать свое участие и влияние в его структуре для защиты экономических интересов страны.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с журналистами, передает Арменпресс.
Он подчеркнул, что Армения также продолжает политику диверсификации экспортно-импортных направлений.
«Мы заявляем, что не только не собираемся выходить из Евразийского экономического союза, но и будем использовать свои рычаги и свое участие для защиты экономических интересов нашей страны», — сказал премьер-министр.
По его словам, диверсификация экспортно-импортных направлений — не новый процесс, и рост товарооборота в различных направлениях уже зафиксирован.
Пашинян отметил, что для экспорта Армении также открыта железная дорога Ахалкалак-Карс.
«Я очень рад, что железная дорога Ахалкалак-Карс открыта для армянского экспорта, и вскоре бизнес-делегации будут изучать потенциальные рынки - по этой железной дороге», — сказал он, добавив, что уже получены приглашения от партнеров.
По словам премьер-министра, потенциал ЕАЭС еще не полностью реализован, в частности, торгово-экономические отношения Армении с Казахстаном и Кыргызстаном ограничены.
«С открытием железной дороги через Азербайджан сформировался огромный потенциал для развития торгово-экономических отношений между Арменией и Казахстаном, а также между Арменией и Кыргызстаном», — отметил Пашинян.
Он напомнил, что параллельно с первым запуском железной дороги Армения также подписала соглашение об импорте зерна из Казахстана.
«Мы видим потенциал в ЕАЭС и будем работать спокойно, без нервов, в партнерстве, и решать все вопросы», — сказал премьер-министр.