Пашинян: Армения намерена усилить собственный контроль над границами Глава правительства отметил, что параллельно с развитием возможностей пограничных войск Армении контроль над государственной границей должен постепенно переходить под их управление

Армянские пограничники будут размещаться на участках границы с Ираном и Турцией поэтапно, по мере усиления возможностей государства. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга, - передают местные СМИ.

Глава правительства отметил, что согласно соглашению, подписанному в начале 1990-х годов, предусматривалось, что параллельно с развитием возможностей пограничных войск Армении контроль над государственной границей должен постепенно переходить под их управление.

«Хочу отметить, что мы также платим российским пограничникам за охрану границы. Были случаи, когда российские партнеры поднимали вопрос о повышении этих выплат, поскольку текущих средств недостаточно для предоставления данной услуги», – сказал Пашинян.

По его словам, власти Армении рассматривают вопрос о целесообразности перенаправления средств, которые могут быть потрачены в связи с повышением выплат, на развитие возможностей своих пограничников, сказал глава правительства.

«Постепенно, по мере роста наших ресурсов, мы могли бы брать под контроль все больше участков границы», – заявил Пашинян.

Политик также прокомментировал процесс налаживания экономических связей между Ереваном и Баку. Он отметил, что если раньше предприниматели из Армении и Азербайджана обменивались списками товаров через правительства двух стран, то сейчас такой необходимости нет.

Премьер пояснил, что отныне бизнесмены из Армении и Азербайджана могут работать друг с другом напрямую. Он добавил, что товарный ряд, который Армения и Азербайджан поставляют друг другу, может расшириться. По его словам, сейчас четкой договоренности по этому поводу нет.