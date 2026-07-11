Патрушев: контроль над стратегическими проливами становится «ключевым инструментом давления»

Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, балтийскими и некоторыми другими проливами — «превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания». Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU в честь своего 75-летия.

Отвечая на вопрос о том, надолго ли Мировой океан останется местом противостояния, Патрушев сообщил, что «это не предположение, а уже практически аксиома».

«Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, балтийскими и некоторыми другими проливами — превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок», - сказал он.

По словам Патрушева, важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания.

Он отметил, что это важный, но далеко не единственный приоритет. «Речь идет и о развитии военной и гражданской инфраструктуры в Арктике. Об укреплении системы береговой обороны и береговой охраны на всех акваториях. О создании полноценной группировки безэкипажных надводных и подводных аппаратов. Также важно развертывание собственной системы морской разведки и целеуказания на базе спутниковой группировки», - указал помощник президента РФ.

Одной из задач, по словам Патрушева, является развитие военно-морского присутствия в удаленных регионах.

«Самое главное – флот должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и в военное время», - подчеркнул он.

Патрушев также отметил, что Россия сегодня хорошо показывает себя в кораблестроении. «Наши подводные лодки, фрегаты, корветы и малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны не просто успешно решают задачи в боевых условиях. Они интересны и нашим зарубежным партнерам», - выразил уверенность помощник президента РФ.

«Важно твердо осознать, что без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции. Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики. Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира - и в итоге бы расчленили нашу страну», - добавил он.